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ضبط ٦٠٠ علبة بسكويت مجهولة المصدر داخل مخزن دون ترخيص بالشرقية

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ضبط ٦٠٠ علبة بسكويت مجهولة المصدر داخل مخزن دون ترخيص بالشرقية ضبط ٦٠٠ علبة بسكويت مجهولة المصدر داخل مخزن دون ترخيص بالشرقية

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كثفت الأجهزة الرقابية بالشرقية، بالتنسيق مع مديرية من الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية، والمصانع والمخابز ومحطات الوقود، للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والإشتراطات الصحية، والتأكد من إدارة النشاط التجاري بتراخيص قانونية من الجهات المختصة، وتطبيق القانون على المخالفين.

وترأس أحمد إبراهيم مدير إدارة تموين العاشر من رمضان ،حملة تموينية للمرور على محال ومخازن المواد الغذائية والمخابز، أسفرت عن تحرير محضر ضد أحد أصحاب مخازن الجملة للمواد الغذائية، وذلك لوجود سلع مجهولة المصدر ،وتم التحفظ على عدد ٥٠ كرتونة بسكويت بكل كرتونة ١٢ علبة، والمخزن يُدار بدون ترخيص من الجهات الحكومية، وتم التحفظ على المضبوطات وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما تم تحرير محضر ضد أصحاب الأنشطة التجارية لقيامه بالبيع بأزيد من السعر الرسمي للسجائر، وتحرير ٣ محاضر ضد أصحاب أنشطة تجاريه لعدم الإعلان عن الأسعار.

كما قامت الحملة بالمرور على بعض المخابز البلدية، وتم تحرير عدد من التقارير المخالفة منها تحرير تقرير مخالفه نقص وزن بأحد المخابز، كما تم تحرير تقرير مخالفة عدم مطابقة للمواصفات الخبز بأحد المخابز، وتحرير عدد ٢تقرير مخالفة عدم نظافة أدوات العجين بالمخابز، وكذلك تحرير عدد ٢ تقرير مخالفة عدم إعطاء بون الصرف بالمخابز، فضلا عن تحرير تقرير مخالفة عدم الإعلان عن بيانات المخبز.

المصرى اليوم

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