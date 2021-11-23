جامعة أسوان تنظم قافلة طبية للمتضررين من جراء السيول بالكوبانية

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تنظم جامعة أسوان، اليوم الثلاثاء، قافلة طبية مجانية لأهالي قرية الكوبانية، غرب النيل، للمتضريين من السيول.

وتنطلق فاعليات القافلة الطبية من المستشفى الجامعي، تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، واللواء أشرف عطية، محافظ أسوان والدكتور أيمن محمود عثمان، القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان والدكتور محمد ذكي الدهشوري، عميد كلية الطب، ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة أسوان.

وأضاف الدكتور محمد زكي، عميد كلية الطب، أن هناك تعاون مثمر بين مديرية الصحة بأسوان والمستشفى الجامعي وكلية الطب، جامعة أسوان التي تقوم بدورها الطبي والمجتمعي تجاه المجتمع والبيئة المحيطة، وفي ظل ما تعرضت له محافظة أسوان من أمطار غزيزة، ما أدى لإصابة بعض المواطنين كان لزاما علينا تقديم الرعاية الطبية لاهالي المحافظة واهالي الكوبانية الاكثر تضررا وتوقيع الكشف الطبي على المرضي وتقديم العلاج بالمجان وتحويل الحالات الجراحية إلى المستشفي الجامعي باسوان.

وأشار الدكتور أشرف معبد، المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة أسوان، إلى أن القافلة تضم عدد 9 تخصصات طبية لتقديم الرعاية الطبية، والتي بدأت، الأحد الماضي في منطقتي الشلال وعزبة النهضة بكيما لخدمة أهالي محافظة أسوان وتستكمل أعمالها لأهالي الكوبانية من خلال تخصصات الرمد والجراحة العامة وأنف وأذن وحنجرة وعظام وباطنة ومخ وأعصاب وأطفال وجلدية ومسالك بولية.