موعد مباراة الهلال وبوهانج في نهائي دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة

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يترقب عشاق الكرة العربية ومتابعو بطولة دوري أبطال آسيا وأنصار فريق الهلال السعودي وكل الجماهير السعودية اليوم الثلاثاء المباراة النهائية لدوري أبطال آسيا والتي تجمع بين الهلال السعودي ونظيره بوهانج ستيلرز بطل كوريا الجنوبية.

وتحظى المباراة المرتقبة بين الهلال وبطل كوريا بمتابعة جماهيرية كبيرة حيث نفذت جميع تذاكر المباراة بعد ساعات من طرحها.

وحدد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم الثلاثاء 23 نوفمبر 2021 موعداً للمباراة النهائية للبطولة الألوى للأندية في القارة الصفراء، كما حدد لها استاذ الملك فهد الدولي.

ونتعرف في السطور التالية على كل ما يخص هذه المباراة من حيث الموعد والملعب الذي يحتضنها وكذلك القنوات الناقلة لها.

موعد مباراة الهلال السعودي وبوهانج الكوري في نهائي دوري أبطال آسيا

تنطلق مباراة الهلال السعودي وبوهانج في نهائي دوري أبطال آسيا اليوم الثلاثاء 23 نوفمبر 2021 عند الساعة السادسة مساء بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة الموافق السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة وعند الساعة الثامنة مساء بتوقيت أبوظبي.

ملعب مباراة الهلال السعودي وبوهانج الكوري في نهائي دوري أبطال آسيا

يستضيف استاد الملك فهد الدولي في السعودية مبارة الهلال السعودي وبوهانج الكوري في نهائي دوري أبطال آسيا.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال السعودي وبوهانج الكوري في نهائي دوري أبطال آسيا

يتم بث مباراة الهلال السعودي وبوهانج الكوري في نهائي دوري أبطال آسيا عبر قناتي أبوظبي الرياضية آسيا 1 وآسيا 2 بتعليق من على سعيد الكعبي وفارس عوض على الترتيب.

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