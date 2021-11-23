وزير الشباب والرياضة يشهد حفل توزيع جوائز البطولة العربية لدراجات المضمار (صور)

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شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور وجيه عزام رئيس الاتحادي المصري والإفريقي للدراجات ونائب رئيس الاتحاد الدولي للدراجات، حفل توزيع جوائز البطولة العربية للدراجات أمس، والتي تستضيفها مصر في الفترة من 14 لــ 27 نوفمبر الجاري بمشاركة 17 دولة.

حيث أحرز منتخب مصر للدراجات 8 ميداليات ذهبية في اليوم الثالث من منافسات البطولة العربية لدراجات المضمار، والتي تقام منافساتها بمضمار الدراجات الدولي باستاد القاهرة وتختتم غدا بمشاركة 17 دولة.

وتقام البطولة تحت رعاية الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وتحت إشراف الاتحاد العربي للدراجات برئاسة الشيخ فيصل بن حميد القاسمي.

أعرب وزير الشباب والرياضة عن سعادته باستضافة مصر للبطولة العربية للدراجات والتي تضم فيها 4 بطولات، وهي سباقات الطريق وسباقات المضمار و سباقات Bmx وسباقات الجبلي بجانب سباقات متحدي الاعاقة في كل هذه السابقات.

واضاف صبحي، أن مصر أصبحت قادرة على إستضافة مختلف البطولات الدولية والقارية والعربية، بسبب الطفرة التي حدثت في مصر في البنية التحتية، في إطار إهتمام القيادة السياسية بالعمل على بناء الإنسان المصري تحت دعم ورعاية من فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وشهدت سباقات اليوم تألق كبير لرباعي منتخب مصر إبتسام زايد وحبيبة عليوة وشهد محمود وعبد الله عفيفي حيث تمكن اللاعبون الأربعة من إحراز المراكز الأولى وحصد 8 ذهبيات جديدة لتضاف إلى رصيد ميداليات الفراعنة في البطولة.

وحرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة علي حضور مراسم تتويج الفائزين بميداليات سباقات اليوم، وتوج الوزير أبطال منتخب مصر وقدم لهم التهنئة على الانتصارات التي حققوها في البطولة.

وشهدت مراسم تكريم الفائزين اليوم بحضور المستشار اسماعيل الحوسني الامين العام للاتحاد العربي للدراجات وسالم الشحي أمين صندوق الاتحاد العربي.

وزير الشباب والرياضة يشهد حفل توزيع جوائز البطولة العربية لدراجات المضمار

وزير الشباب والرياضة يشهد حفل توزيع جوائز البطولة العربية لدراجات المضمار