تقنية القطيف تحدد آخر موعد للتسجيل لخريجي الثانوية

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حدّدت الكلية التقنية للبنين بمحافظة القطيف، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 25 ربيع الآخر آخر موعد للقبول للفصل التدريبي الثاني من العام 1443هـ، في برنامج الدبلوم الصباحي والمسائي التطبيقي لخريجي الثانوية العامة، وذلك عبر البوابة الإلكترونية « قبولي » بموقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

وتشمل التخصصات المتاحة للتسجيل في برامج الدبلوم للحاسب الآلي وتقنية المعلومات (الدعم الفني، إدارة أنظمة الشبكات)، التقنية الإدارية (محاسبة، وإدارة مكتبية).

ودعت الكلية المتقدمين إلى الاطلاع على شروط القبول والتسجيل والمزايا التي يحصل عليها المتدرب مع مراعاة الدقة في أثناء تعبئة الطلب وإرساله آليًّا، حيث لن يُنظَر لأي طلب لم يُسجَّل عن طريق البوابة الإلكترونية. يُذكر أن الكلية التقنية بمحافظة القطيف قد استقبلت خلال الفترة من 2 إلى 11 ربيع الآخر الجاري المتقدمين للقبول في برامج البكالوريوس للفصل التدريبي الثاني للعام الحالي.