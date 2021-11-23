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.. لحظة إنقاذ 5 ملايين جنيه من أمطار الإسكندرية

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بالفيديو.. لحظة إنقاذ 5 ملايين جنيه من أمطار الإسكندرية .. لحظة إنقاذ 5 ملايين جنيه من أمطار الإسكندرية
بعد أن غمرت مياه الأمطار جزءاً كبيراً من السيارة وأعطبتها

بالفيديو.. لحظة إنقاذ 5 ملايين جنيه من أمطار الإسكندرية

موقف طريف تعرّضت له سيارة نقل أموال في مدينة الإسكندرية- شمالي ، بعد أن غمرت مياه الأمطار جزءاً كبيراً من السيارة وتسبّبت في تعطلها؛ ما دفع موظفي الشركة إلى نقل 5 ملايين جنيه بوساطة "حبل يستخدم في غسل الملابس"، وذلك خوفًا من سرقتها.

وحسب صحيفة "المصري اليوم"، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مقطع يظهر نقل صناديق من سيارة مصفحة تابعة لإحدى شركات نقل الأموال، باستخدام الحبال، عن طريق نقل الصناديق التي تحتوي على الأموال من داخل السيارة إلى ممر آمن، بعد أن تعطلت السيارة بمياه الأمطار بشارع عمر لطفي جوار شريط ترام الرمل- وسط الإسكندرية.

وأظهر مقطع الفيديو المتداول عملية تأمين عددٍ من العمال التابعين لشركة أمن حول السيارة من الجهة العليا، وآخرين في النقطة الأخرى للحبل الذي تم ربطه أعلى سور خارجي لتسلُّم صناديق الأموال.

يُشار إلى أن الإسكندرية تتعرّض لموجة من الطقس السيئ لليوم الثالث على التوالي تزامناً مع نوة المكنسة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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