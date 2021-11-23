"لغز الـ40 كم" باقٍ.. طريق سفوح الجبال بمكة.. ربع قرن من التعثر!

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مصير مجهول.. وإزالة لوحة المشروع بعدما نشرت "سبق" عن النسيان

جدّد أهالي المرتفعات الجبلية في محافظتي الليث وأضم والمحافظات الأخرى جنوب المملكة، مطالبهم المتمثلة في حل لغز تعثر الجزء المتبقي من طريق "سفوح الجبال"، الرابط بين مكة المكرمة ومحافظات الجنوب، والبالغ طوله قرابة الـ40 كلم.

وقد مضى على تعثر المشروع ربع قرن، دون استكماله؛ حيث بدأت ترسية هذا الجزء ويعرف بوصلة "طريق يلملم- نيات- بيرين" عام 1427هـ، بقيمة بلغت 55 مليون ريال؛ فيما لا يزال التعثر سيد الموقف طيلة السنوات الماضية.

وأشار السكان إلى أن طريق سفوح الجبال يعد بالنسبة لقاطني القرى والمراكز والمحافظات الواقعة على المرتفعات، طريقًا مختصرًا للوصول إلى العاصمة المقدسة، مقارنة بطريق الساحل الغربي.

ولم يُعرف حتى الآن مصير المشروع، سوى أن وزارة النقل عمدت إلى إزالة لوحة المشروع في وقت سابق عقب خبرٍ نشرته "سبق" تحت عنوان: "مواطنون لـ"النقل": طريق الـ55 مليونًا بمكة يعاني من النسيان!"، ناشدوا من خلاله الوزارة بضرورة استكمال طريق "يلملم- نيات- بيرين" بمنطقة مكة المكرمة، المعروف باسم "طريق سفوح الجبال"، والذي يربط مكة المكرمة بمحافظات جنوب السعودية، المتعثر منذ ربع قرن.

يشار إلى أن طريق سفوح الجبال، الذي يربط مكة المكرمة بالمحافظات الجنوبية، تم تنفيذ بعض أجزاء منه؛ إذ يعد من أهم الطرق، وثاني طريق يربط مكة بمحافظات الجنوب، بعد طريق الساحل الغربي المعروف؛ غير أن وصلة "يلملم- بيرين" لم يتم الانتهاء منها، وهي الوصلة الوحيدة المتبقية من الطريق بالكامل التي لم تنتهِ بعد.