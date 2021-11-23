★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالب النائب محمد عبدالله زين الدين، عضو مجلس النواب، من الحكومة التصدى لظاهرة رفع الغالبية العظمى من الأطباء في مصر أسعار الكشف الطبي على المرضى، مؤكدًا أن هناك عددًا من الأطباء رفع سعر الكشف الطبي إلى ألف جنيه وألف وخمسمائة جنيه، وفى حالة الإعادة يقوم المريض بدفع مبلغ 500 جنيه.

وقال «زين الدين»، في طلب إحاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، إنه لاتوجد أي ضوابط أو معايير لتحديد أسعار الكشف داخل العيادات الخاصة للأطباء، وتم ترك هذا الملف ليحدد كبار أساتذة الطب وغيرهم من الأطباء، أسعار الكشف الطبي على مزاجهم دون أي مراعاة للحالة المادية للمرضى، متهمًا وزارة الصحة والسكان بالتخاذل في حسم هذا الملف.

وطالب «زين الدين» بوضع معايير وضوابط لهذا الملف بحيث يكون الحد الاقصى للكشف عن كبار أساتذة الطب 500 جنيه فقط، على أن يتم محاسبة من يرفع أسعار الكشف الطبى عن الحد الأقصى، مع نشر قائمة سوداء بأسماء الأطباء الذين يرفعون أسعار الكشف الطبي بأكثر 500 جنيه، مؤكدًا على ضرورة الإسراع في التصدى لهذا الملف بعد أن قام العديد من الاطباء برفع أسعار الكشف بعياداتهم الخاصة.