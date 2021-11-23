  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

طلب إحاطة يتهم «الصحة» بالتخاذل في مواجهة ارتفاع الأطباء بالعيادات الخاصة

Print
طلب إحاطة يتهم «الصحة» بالتخاذل في مواجهة ارتفاع أسعار الأطباء بالعيادات الخاصة طلب إحاطة يتهم «الصحة» بالتخاذل في مواجهة ارتفاع الأطباء بالعيادات الخاصة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالب النائب محمد عبدالله زين الدين، عضو مجلس النواب، من التصدى لظاهرة رفع الغالبية العظمى من الأطباء في الكشف الطبي على المرضى، مؤكدًا أن هناك عددًا من الأطباء رفع سعر الكشف الطبي إلى ألف جنيه وألف وخمسمائة جنيه، وفى حالة الإعادة يقوم المريض بدفع مبلغ 500 جنيه.

وقال «زين الدين»، في طلب إحاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، إنه لاتوجد أي ضوابط أو معايير لتحديد أسعار الكشف داخل العيادات الخاصة للأطباء، وتم ترك هذا الملف ليحدد كبار أساتذة الطب وغيرهم من الأطباء، أسعار الكشف الطبي على مزاجهم دون أي مراعاة للحالة المادية للمرضى، متهمًا وزارة الصحة والسكان بالتخاذل في حسم هذا الملف.

وطالب «زين الدين» بوضع معايير وضوابط لهذا الملف بحيث يكون الحد الاقصى للكشف عن كبار أساتذة الطب 500 جنيه فقط، على أن يتم محاسبة من يرفع أسعار الكشف الطبى عن الحد الأقصى، مع نشر قائمة سوداء بأسماء الأطباء الذين يرفعون أسعار الكشف الطبي بأكثر 500 جنيه، مؤكدًا على ضرورة الإسراع في التصدى لهذا الملف بعد أن قام العديد من الاطباء برفع أسعار الكشف بعياداتهم الخاصة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مدرب لبنان: مجموعتنا الأقوى بسبب منتخبي مصر والجزائر

مدرب لبنان: مجموعتنا الأقوى بسبب منتخبي مصر والجزائر

هل فهم موسيماني الدوري المصري ؟ الأرقام توضح

هل فهم موسيماني الدوري المصري ؟ الأرقام توضح

«الصحة»: نجري أبحاثًا مصرية للإجابة على 3 أسئلة حول متحور أوميكرون

«الصحة»: نجري أبحاثًا مصرية للإجابة على 3 أسئلة حول متحور أوميكرون

مستشار الرئيس: مصر لا تحتاج أن يكون تطعيم كورونا إجباريًا الآن

مستشار الرئيس: مصر لا تحتاج أن يكون تطعيم كورونا إجباريًا الآن