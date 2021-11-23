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قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر ستعمل بكل جهد خلال رئاستها قمة السوق المشتركة لدول شرق وجنوب القارة الإفريقية، «الكوميسا»، بما يحقق آمال وتطلعات شعوب الدول الأعضاء.

أضاف السيسي خلال كلمته أمام قمة «الكوميسا»، الثلاثاء، «أود في البداية أن أتقدم بخالص الشكر لفخامة رئيس أندريه راجولينا لرئيس جمهورية مدغشقر على جهوده السابقة خلال تولي بلاده رئاسة الكوميسا وعلى الإنجازات الملموسة التي تحققت بالتبعية لتعميق التكامل الاقتصادي الإقليمي».

وتابع: «اسمحوا لي أن أرحب بأصحاب الفخامة رؤساء الدول والحكومات الذين يترأسون وفود بلادهم لأول مرة متمنيًا لهم خالص التوفيق والسداد ومتطلعًا للعمل معهم لتعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي كما أود أن أتقدم بخالص الشكر للأمانة العامة للكوميسا على حرصها الدائم لمتابعة تنفيذ المعاهدة المنشأة للسوق المشتركة وعقد الاجتماعات بصورة منتظمة والعمال في ظروف استثنائية بسبب التحديات التي فرضتها جائحة كورونا».

وأكد السيسي: «إنني على ثقة بأن اجتماعنا اليوم سيخرج بتوصية عملية بناءة لخدمة أهداف التكامل الاقتصادي الإقليمي».

وكان السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أشار إلى أن قمة تجمع «الكوميسا» ستشهد تسلم مصر الرئاسة الدورية للتجمع.

بالإضافة إلى إطلاق الرئيس لخطة العمل الاستراتيجية متوسطة المدى للفترة ٢٠٢١- ٢٠٢٥ للكوميسا، والتي تهدف إلى تعميق الاندماج الاقتصادي والتكامل الإقليمي والتنمية ما بين دول التجمع، وذلك بالتناغم مع اتفاقية منطقة التجارة الحرة للقارة الافريقية.