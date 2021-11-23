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«علمني الرقي في الكلام».. رنا رئيس عن تعاونها مع ماجد الكدواني في «موضوع عائلي»

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«علمني الرقي في الكلام».. رنا رئيس عن تعاونها مع ماجد الكدواني في «موضوع عائلي» «علمني الرقي في الكلام».. رنا رئيس عن تعاونها مع ماجد الكدواني في «موضوع عائلي»

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أكدت الفنانة رنا رئيس انها تعلمت الكثير من النجم ماجد الكدواني أثناء فترة تصوير مسلسله «موضوع عائلي»، قائلة انها كانت محظوظة كون عدد كبير من مشاهدها في الحكاية كانت أمامه، وتعلمت منه الكثير خاصة لغة الحوار والرقي في الكلام.

وأشادت «رنا» بتكرار التعاون مع المخرج أحمد الجندي، وكشفت عن شخصيتها في موضوع عائلي قائلة انها تجسد شخصية ساره التي تعتبرها قريبة من قلبها، فتاة عفوية جداً ولديها نقص في الحنان الأسري، لذا فإن انضمامها إلى عائلة هو شيء لطالما حلمت به، فهي محبة للحياة ومستعدة للعطاء خاصة بعد موت جدّها.«

المسلسل فكرة واخراج احمد الجندي، بطولة ماجد الكدواني، محمد شاهين، رنا رئيس، سما إبراهيم، طه الدسوقي، انتاج أحمد الجنايني، ويشارك فيه عدد كبير من ضيوف الشرف في كل حلقة من بينهم الفنان عبدالرحمن أبوزهرة، بيومي فؤاد، علاء مرسي، رضا وعدد كبير من النجوم، كتب حلقاته كل من محمد عز وكريم يوسف وأحمد الجندي وسامح جمال ويتكون من 10 حلقات فقط.

المصرى اليوم

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