يعالج قضية الأبوّة.. أحمد الجندي يكشف قضية مسلسل «موضوع عائلي»

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أكد أحمد الجندي، مخرج مسلسل «موضوع عائلي»، المقرر عرضه الخميس، عبر منصة شاهد، أن العمل فكرته وانه قام باعداد ورشة كتابة تتكون من محمد عز وكريم يوسف وسامح جمال لكتابة السيناريو والحوار، وقراره من البداية إلا يتجاوز عدد حلقات العمل 10 حلقات.

وأضاف «الجندي»: «ماجد الكدواني وافق على المشاركة عندما اطّلع على الحدث المحوري الإنساني للقصة، تجمعني بماجد صداقة عمرها أكثر من 20 عاماً وهناك توافق بيننا في الأفكار والقناعات، كل ذلك عزّز من الثقة وجعل من مشاركة ماجد أمراً ممكناً.»

وأضاف: «راضٍ تماماً عن هذه الخلطة الناجحة من الفنانين المشاركين في البطولة، وحاولت تقديمهم بشخصيات جديدة كلياً وطابع مختلف يتميز عن معظم أدوارهم السابقة.

وتابع: «موضوع عائلي يعالج قضية الأبوّة من منظور مختلف، حين يكتشف الوالد ماجد الكدواني مشاعر الأبوّة في داخله تدريجياً، كل ذلك ضمن طابع اجتماعي كوميدي لطيف سيجعل من أفكار العمل ورسائله تنساب بشكل تلقائي إلى المشاهدين».

المسلسل فكرة واخراج احمد الجندي، بطولة ماجد الكدواني، محمد شاهين، رنا رئيس، سما إبراهيم، طه الدسوقي، انتاج أحمد الجنايني، ويشارك فيه عدد كبير من ضيوف الشرف في كل حلقة من بينهم الفنان بيومي فؤاد، علاء مرسي، شيرين رضا وعدد كبير من النجوم، كتب حلقاته كل من محمد عز وكريم يوسف وأحمد الجندي وسامح جمال ويتكون من 10 حلقات فقط، وتعرض أول حلقاته الخميس القادم عبر منصة شاهد vip.