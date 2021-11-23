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رئيس أساقفة الإسكندرية يرسم قسًا للخدمة السودانية بكنيسة القديس ميخائيل (صور)

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رئيس أساقفة الإسكندرية يرسم قسًا للخدمة السودانية بكنيسة القديس ميخائيل (صور) رئيس أساقفة الإسكندرية يرسم قسًا للخدمة السودانية بكنيسة القديس ميخائيل (صور)

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أتم الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، طقس رسامة الشماس ايمانويل كوكو، ليصبح قسًا للخدمة السودانية في كنيسة القديس ميخائيل وجميع الملائكة الأسقفية بمصر الجديدة، وذلك خلال صلوات القداس الإلهي، وبحضور القس عماد باسيليوس رئيس مجلس القساوسة.

وأكد رئيس الأساقفة في تصريحات له عقب الرسامة، على إن الخدمة تتسع في الكنيسة الأسقفية مما يستلزم رسامة قساوسة جدد خاصة في الخدمة السودانية أحد أهم الخدمات الكنسية التي تقدمها الكنيسة الأسقفية بمصر.

وقال في عظة القداس إن كل منا في احتياج شديد للصلاة لكي ينمو ويصبح شبيها بالمسيح مضيفاً: هناك تناسب طردي كلما ارتبطت بالمسيح تحتاج إلى أن تتغذى منه بالصلاة الدائمة.

كان ايمانويل كوكو، بدأ خدمته في عام 2001 بكنيسة القديس ميخائيل الأسقفية بمصر الجديدة حيث كان خادما بمدارس الأحد ثم التحق بمعهد جبال النوبة لدراسات الكتاب المقدس التابع لكلية اللاهوت الأسقفية وتخرج في دفعته الأولى وفي عام 2012 تمت رسامته كقارئ في الكنيسة وبعدها بأربعة سنوات تمت رسامته كشماس.

رئيس أساقفة الاسكندرية يرسم قسًا للخدمة السودانية بكنيسة القديس ميخائيل (صور)
رئيس أساقفة الاسكندرية يرسم قسًا للخدمة السودانية بكنيسة القديس ميخائيل (صور)
رئيس أساقفة الاسكندرية يرسم قسًا للخدمة السودانية بكنيسة القديس ميخائيل (صور)
رئيس أساقفة الاسكندرية يرسم قسًا للخدمة السودانية بكنيسة القديس ميخائيل (صور)
رئيس أساقفة الاسكندرية يرسم قسًا للخدمة السودانية بكنيسة القديس ميخائيل (صور)
رئيس أساقفة الاسكندرية يرسم قسًا للخدمة السودانية بكنيسة القديس ميخائيل (صور)
رئيس أساقفة الاسكندرية يرسم قسًا للخدمة السودانية بكنيسة القديس ميخائيل (صور)
رئيس أساقفة الاسكندرية يرسم قسًا للخدمة السودانية بكنيسة القديس ميخائيل (صور)

المصرى اليوم

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