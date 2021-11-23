رضا عبدالعال: «غزل المحلة كان الأفضل.. والأهلي فاز بالتحكيم»

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أكد رضا عبدالعال نجم الكرة المصرية السابق أن الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي يحب ويكره في اختياراته للاعبين بالتشكيل خلال المباريات.

وقال عبدالعال في تصريحات تلفزيونية: «موسيماني واضح للغاية بأنه مدرب يحب ويكره، خاصة وأن عمار حمدي يستحق الحصول على فرصة، كما أنه عاد إلى الأهلي بناءً على رغبة الجهاز الفني، لذلك تعجبت من عدم حصوله على فرصة حقيقية».

أكد رضا عبدالعال أن فريق غزل المحلة ظُلم تحكيمياً أمام الأهلي في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس على ملعب المحلة وانتهت بفوز القلعة الحمراء بثلاثة أهداف مقابل هدفين ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز .

وقال عبدالعال: «فريق غزل المحلة كان الأفضل على مدار شوطي المباراة، والحكم محمد الحنفي تحامل عليهم في العديد من القرارات، حيث سجل الأهلي هدفه الثالث بعد نهاية الوقت الأصلي والوقت بدل الضائع».