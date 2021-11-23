«خارجية الوفد»: «توافق السودان» خطوة جيدة نحو مزيد من التقدم والاستقرار

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ثمنت لجنة العلاقات الخارجية بحزب الوفد المصري جهود كافة الأطراف التي سعت إلى وجود توافق لإنجاح الفترة الإنتقالية في السودان الشقيق.

وأشارت لجنة العلاقات الخارجية في الوفد إلى أن الاتفاق السياسي بين الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي والدكتور عبدالله الحمدوك، رئيس مجلس الوزراء الانتقالي، يبين حرص كافة الاطراف على استقرار السودان وخطوة جيدة نحو مزيد من التقدم والاستقرار.

وتمنت خارجية الوفد برئاسة حسن بدراوي، أن يظل السودان وشعبه منعما بالاستقرار وتكون تلك الخطوات بداية لمزيد من التنمية والتقدم على كافة المستويات.