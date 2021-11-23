«الري»: انتهينا من تأهيل ترع بطول 3308 كيلومترا وجاري العمل على 4464 كيلومترا

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قال الدكتور محمد عبدالعاطى وزير الموارد المائية والرى إن أجهزة الوزارة تواصل العمل على مدار الساعة لتنفيذ المشروع القومي لتأهيل الترع، مشيراً إلى انتهاء الوزارة من تأهيل ترع بأطوال تصل إلى ٣٣٠٨ كيلومتر بمختلف المحافظات، وأنه جارى تأهيل ترع بأطوال تصل إلى ٤٤٦٤ كيلومتر، بالإضافة لتوفير الإعتمادات المالية لتأهيل ترع بأطوال ٢٠٤٣ كيلومتر تمهيدا لطرحها للتنفيذ، لتصل إجمالى الأطوال التي شملها المشروع حتى تاريخه إلى ٩٨١٥ كيلومتر، كما تم طرح أعمال تأهيل مساقى بأطوال ٤٦٦ كيلومتر، وتم الإنتهاء من تأهيل مساقى بأطوال ٣٢ كيلومتر، وجارى العمل في باقى الاطوال.

واضاف «عبدالعاطى» أنه تم حتى تاريخه إزالة أكثر من ١٨٨٠٠ حالة تعدى بمساحة تتجاوز ٣.٣٠ مليون متر مربع في إطار الحملات الموسعة للإزالات الجارية حالياً، مشيراً إلى أن الإزالات تتم بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن، لضمان توفير الاحتياجات المائية اللازمة لكافة الاستخدامات.

وأوضح وزير الري انه تتواصل أعمال الإزالات لمخالفات الردم بالمجرى المائى لنهر النيل وللمبانى المقامة بالمخالفة داخل المنطقة المحظورة لنهر النيل بمختلف المحافظات مشيرا إلى انه تم تنفيذ عدد (٣٩) قرار إزالة منهم عدد (٢٨) إزالة لمخالفات ردم وأتربة بمساحة ١٣٣٤ متر مربع، وعدد (١١) قرار لمبانى غرف وأحوش وأسوار من البلوك الأبيض ومونة الأسمنت بمساحة ٦٠١ متر مربع، وذلك بناحيه بحرى لانش منفلوط وجزيره الحواتكه بمركز منفلوط بمحافظة أسيوط، وذلك بوجود وتأمين قوات الشرطة ووجود مسئولى مجلس مدينة منفلوط، وبإستخدام بمعدات الإدارة العامة لحماية نهر النيل بأسيوط وكذلك مجلس مدينة منفلوط وتحت اشراف مهندسي وفنيى الوزارة.

واشار «عبدالعاطي» إلى انه تم إزالة عدد (٤) مخالفات تشوين وتجريف تربة بغرض الزراعه بإجمالي مكعب ١١٧٠ متر مكعب بناحية جزيرة منيحه بمحافظة أسوان، وتمت الإزالة بمعرفه المخالفين وتحت اشراف مهندسي الوزارة، وتنفيذ عدد (١٦) قرار إزالة بمساحة ١٣٠٠ متر مربع بمركز سمنود بمحافظة الغربية عبارة عن أسوار وسلالم وغرف مباني بالتنسيق مع شرطه مركز سمنود، كما تم تنفيذ عدد (٥) قرارات إزالة عبارة عن أحواش وردم ناحية جزيرة الزوايدة بمركز نقاده بمحافظة قــنا وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والمحلية المختصة.