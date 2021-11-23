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رحب الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالحضور في قمة السوق المشتركة لدول شرق وجنوب القارة الإفريقية «الكوميسا» رقم 21، مؤكدًا أن مصر تتشرف باستضافتها.

وقال السيسي خلال كلمته أمام قمة «الكوميسا»، الثلاثاء، إنه «كم وددت أن أتشرف باستقبال سيادتكم جميعًا اليوم، إلا أن تطورات جائحة كورونا والإجراءات الاحترازية حالت دون ذلك، ما دفعنا لوضع آلية لعقد القمة بمشاركة حضورية محدودة، وكلي أمل بأن تحل علينا القمة القادمة وقد حفظنا الله من هذه الحائحة»، موجهًا خالص الشكر لرئيس جمهورية مدغشقر على جهوده السابقة خلال تولي بلاده رئاسة الكوميسا وعلى الإنجازات الملموسة التي تحققت بالتبعية لتعميق التكامل الاقتصادي الإقليمي.

كان السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أشار إلى أن قمة تجمع «الكوميسا» ستشهد تسلم مصر الرئاسة الدورية للتجمع، بالإضافة إلى إطلاق الرئيس لخطة العمل الاستراتيجية متوسطة المدى للفترة ٢٠٢١- ٢٠٢٥ للكوميسا، والتي تهدف إلى تعميق الاندماج الاقتصادي والتكامل الإقليمي والتنمية ما بين دول التجمع، وذلك بالتناغم مع اتفاقية منطقة التجارة الحرة للقارة الافريقية.