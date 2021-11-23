ماجد الكدواني: «موضوع عائلي» يحمل مواضيع إنسانية وقيَم اجتماعية وقضايا نفسية

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ينتظر الفنان ماجد الكدواني انطلاق أول حلقات مسلسله «موضوع عائلي»، الخميس، عبر منصة شاهد، ويخوض من خلاله أول بطولة تلفزيونية.

وأكد ماجد الكدواني أنه تردد كثيرًا من فكرة تواجده في مسلسل تلفزيوني، ودائمأ ما كان يتخوف من الاقدام على تلك الخطوة، وان سبب حماسه لموضوع عائلي هو قصة العمل قائلًا إنها لامَست قلبه منذ أن قرأها.

وأضاف «الكدواني»: «أنا أؤمن بمبدأ البطولة الجماعية، وكانت تجربة مميزة بالنسبة كوني غير معتاد على فكرة التصوير ضمن حلقات.»

وحول شخصية ابراهيم التي يقدمها في العمل، قال الكدواني: «ابراهيم شخص طيب ولكنه لا يحب تحمّل المسؤولية، هو شخص منطلق وتلقائي وبسيط ويعيش الحياة بعفويتها، كما أنه راضٍ عن نمط حياته كلياً ولا يرغب بالتغيير فضلاً عن كونه يكره المفاجآت، إلى أن يتلقّى أكبر مفاجأة في حياته.»

وأضاف الكدواني: «من خلال التغييرات الجذرية التي تطرأ على حياته، سيعيش ابرهيم حالة من الأحداث المثيرة للجدل والشجن والكوميديا في الوقت نفسه.»

وحول التغيير الكبير الذي قلب حياته رأساً على عقب، أوضح الكدواني: «إن هذا التغيير هو الفكرة الرئيسية التي شدّتني إلى العمل على الشاشة الصغيرة. فلطالما كنت متخوّفاً من فكرة الحلقات، إلى أن دار حديث بيني وبين المنتج أحمد الجنايني عندما عرّض عليّ دور ابراهيم، إذ لخّص لي فكرة الملسل التي تدور حول تلك المفاجأة الصادمة، فوجدتُ بأن العمل يستحقّ التنفيذ فعلاً لما يحمله من مواضيع إنسانية نبيلة وقيَم اجتماعية بارزة وقضايا نفسية هامة إلى جانب قيمته الدرامية العالية».

المسلسل فكرة واخراج احمد الجندي، بطولة ماجد الكدواني، محمد شاهين، رنا رئيس، سما إبراهيم، طه الدسوقي، انتاج أحمد الجنايني، ويشارك فيه عدد كبير من ضيوف الشرف في كل حلقة من بينهم الفنان بيومي فؤاد، علاء مرسي، شيرين رضا وعدد كبير من النجوم، كتب حلقاته كل من محمد عز وكريم يوسف وأحمد الجندي وسامح جمال ويتكون من 10 حلقات فقط.