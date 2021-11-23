وزير الدفاع يحضر اختبارات كشف الهيئة لطلاب الكليات العسكرية

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حضر الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، الثلاثاء، اختبارات كشف الهيئة لانتقاء الطلبة المتقدمين للقبول بالكليات العسكرية والمعهد الفنى للقوات المسلحة بالكلية الحربية وذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على متابعة مراحل سير الإختبارات المختلفة لإختيار أفضل العناصر المؤهلة لنيل شرف الإنضمام بالكليات والمعاهد العسكرية.

وأكد القائد العام للقوات المسلحة على أن معايير الإختيار تتم وفقاً لمعايير علمية تعتمد على أسس منهجية مدروسة لإختيار صفوة الطلبة المتقدمين ليكونوا بمثابة خير دماء جديدة تتدفق في شرايين القوات المسلحة يتم تأهيلهم لإستكمال مهمة الدفاع عن أمن الوطن وصون مقدساته.

معرباً عن إعجابه وتقديره بالطلبة المتقدمين ومدى حرصهم على الإلتحاق بالقوات المسلحة لنيل شرف الدفاع عن أمن مصر وإستقرارها، كما أشار إلى حرص القوات المسلحة على إعدادهم وتسليحهم بالعلم والمعرفة لخلق أجيال تتماشى مع ما تواجهه الدولة من تحديات.

وناقش الطلبة المتقدمين في عدد من الموضوعات والقضايا التي تدور على الساحتين المصرية والإقليمية والعالمية كذلك المعلومات العامة عن تاريخ مصر وماشهدته من نهضة في مختلف المجالات، مشيداً بحالة الوعى والمستوى الثقافى العالى لكافة الطلبة المتقدمين للاختبار.

واختتم القائد العام للقوات المسلحة كلمته بتوجيه الشكر للقائمين والمشرفين على مكتب التنسيق بالكلية الحربية وما يقومون به من إجراءات من شأنها توفير الوقت والمجهود خلال كافة الإختبارات رغم الإقبال الكثيف وبما يضمن تحقيق مبدأ المساواة والشفافية والنزاهة لكافة المتقدمين، متمنياً التوفيق والنجاح لكل الطلبة وأن يتمكنوا من اجتياز الاختبارات النهائية التي تؤهلهم بأن يكونوا شريان جديد ينبض داخل القوات المسلحة.