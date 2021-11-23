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القبض على عشرة أشخاص ظهروا في مشاجرة

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إغلاق ورشة مجوهرات في سوق الذهب بالسيح

أغلقت بلدية الخرج مساء أمس، إحدى ورش المجوهرات في سوق الذهب بمدينة السيح، بسبب مخالفات نظامية متعددة، وجرى على أثرها تطبيق لائحة...

6e36ab37b3.jpgالسيح: الوطن
cde62efef7.jpg18 ربيع الثاني 1443 هـ

زوار الرياض ونتروندرلاند يخضون تجربة اللعب على الجليد

برزت «الرياض ونتروندرلاند» منذ افتتاحها كواحدة من أضخم التجارب العالمية لموسم الرياض 2021 في مجال الترفيه والألعاب، إذ تضم 6 مناطق...

icon-byline.pngالرياض: الوطن
icon-clock.png18 ربيع الثاني 1443 هـ

عاجل | 1460 يوما لتنظيم الإعلام المرئي والمسموع

تعتزم الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع الاستعانة ببيت خبرة متخصص بأنشطة الاستشارات القانونية والاستشارات الإدارية، لبناء...

icon-byline.pngالرياض: سليمان العنزي
icon-clock.png18 ربيع الثاني 1443 هـ

عاجل | موافقة البيئة شرط التشجير

طلبت وزارة البيئة والزراعة والمياه التنسيق معها وموافقتها قبل تنفيذ مشاريع التشجير، وذلك بعدم التشجير أو زراعة أي نوع من الأشجار...

icon-byline.pngالمدينة المنورة: سعد الحربي
icon-clock.png18 ربيع الثاني 1443 هـ
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عاجل | الشتاء يسخن المواشي بالسعودية

تعاني أسواق الماشية والأغنام من ارتفاع في أسعار الشراء والبيع بشكل ملحوظ في مشهد يتكرر شتاء كل عام مما يخلق أزمة لمتوسطي وقليلي...

icon-byline.pngنجران: محمد آل مريح
icon-clock.png18 ربيع الثاني 1443 هـ

صافرات إنذار في وادي نجران

يعتزم فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة نجران، وذلك بعد التنسيق من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني بالمنطقة مع إمارة...

icon-byline.pngنجران: سالم آل كليب
icon-clock.png18 ربيع الثاني 1443 هـ

الأمير فيصل بن سلمان يفتتح مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالمدينة المنورة

افتتح أمير منطقة المدينة المنورة فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، اليوم، مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالمدينة المنورة،...

icon-byline.pngالمدينة المنورة: الوطن
icon-clock.png17 ربيع الثاني 1443 هـ

القريات تكتسي بالأبيض و3 مدن تسجل 7 درجات

اكتست عدة مناطق في شمال بحبات البرد والثلوج، وخاصة محافظة القريات، التي سجلت انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة، فيما توقع...

icon-byline.pngجدة: يُمن لقمان
icon-clock.png17 ربيع الثاني 1443 هـ

الوطن السعودية

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