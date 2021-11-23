القبض على عشرة أشخاص ظهروا في مشاجرة
أغلقت بلدية الخرج مساء أمس، إحدى ورش المجوهرات في سوق الذهب بمدينة السيح، بسبب مخالفات نظامية متعددة، وجرى على أثرها تطبيق لائحة...
برزت «الرياض ونتروندرلاند» منذ افتتاحها كواحدة من أضخم التجارب العالمية لموسم الرياض 2021 في مجال الترفيه والألعاب، إذ تضم 6 مناطق...
تعتزم الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع الاستعانة ببيت خبرة متخصص بأنشطة الاستشارات القانونية والاستشارات الإدارية، لبناء...
طلبت وزارة البيئة والزراعة والمياه التنسيق معها وموافقتها قبل تنفيذ مشاريع التشجير، وذلك بعدم التشجير أو زراعة أي نوع من الأشجار...
عاجل | الشتاء يسخن أسعار المواشي بالسعودية
تعاني أسواق الماشية والأغنام من ارتفاع في أسعار الشراء والبيع بشكل ملحوظ في مشهد يتكرر شتاء كل عام مما يخلق أزمة لمتوسطي وقليلي...
يعتزم فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة نجران، وذلك بعد التنسيق من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني بالمنطقة مع إمارة...
افتتح أمير منطقة المدينة المنورة فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، اليوم، مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالمدينة المنورة،...
اكتست عدة مناطق في شمال السعودية بحبات البرد والثلوج، وخاصة محافظة القريات، التي سجلت انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة، فيما توقع...