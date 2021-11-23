زوار الرياض ونتروندرلاند يخضون تجربة اللعب على الجليد

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برزت «الرياض ونتروندرلاند» منذ افتتاحها كواحدة من أضخم التجارب العالمية لموسم الرياض 2021 في مجال الترفيه والألعاب، إذ تضم 6 مناطق تحتوي على أكثر من 103 ألعاب للكبار والصغار، بأنشطة وعروض ترفيهية تلبي رغبات جميع شرائح المجتمع، تجمع بين الثقافة والترفيه، في بيئة تجذب الزوار من أنحاء العالم كافة.

وتميزت حلبة التزلج الخارجية التي تقام في الهواء الطلق على مساحة 1000 متر مربع بدرجة حرارة تصل إلى -15 تحت الصفر، بأفضل المعايير العالمية، حيث أتاحت لزوارها الفرصة لتجربة اللعب على الجليد وإبراز إبداعاتهم ومهاراتهم أمام أنظار الزوار، كما وفرت في الوقت نفسه أكاديميين للحفاظ على سلامة الأطفال والزوار من خلال تجربتهم.