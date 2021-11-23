خلال شهرين.. ١٢ عملية ناجحة بتقنية جراحات القلب التداخلية بالمنظار بطبية مكة

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لمرضى بأعمار مختلفة.. وتساعد المريض على العودة السريعة إلى حياته الطبيعية

تمكّن مركز القلب بمدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدّسة عضو تجمع مكة المكرّمة الصحي من إجراء ١٢ عملية بتقنية جراحات القلب التداخلية بالمنظار بنجاح خلال الشهرين الماضيين.

وتعد المدينة الطبية من أوائل المستشفيات في استخدام هذه التقنية، حيث تمّ خلال هذه الفترة إجراؤها لمرضى في أعمار مختلفة؛ ما ساعد الأطباء على إعادة تأهيل المرضى وسرعة التشافي.

وأوضح مدير مركز القلب بالمدينة الطبية الدكتور محمد ميني؛ أن هذه التقنية تمتاز بجودة كبيرة وتحتاج إلى إمكانات عالية وعمل تكاملي ومهارات من الطاقم الجراحي والتخديري والرعاية المركزة حيث يميز الإجراء الطبي أن فتحة الجراحة صغيرة جدا وتجميلية وتساعد المريض على الخروج سريعاً من غرفة الرعاية إلى قسم التنويم حتى يعود بسرعة إلى ممارسة حياته الطبيعية مرة أخرى.

وأضاف "ميني"؛ أن تفاصيل الإجراء الطبي يتم عملها عن طريق منظار يدخل من جانب الصدر وبفتحة لا تتعدى ٧ سم من جانب الصدر بحيث تستغرق هذه العملية من 3 إلى 6 ساعات بحسب عدد صمامات القلب التي سيتم تغييرها، كما يميزها قصر مدة البقاء في المستشفى التي تراوح بين ٤ - ٥ أيام، وهى مدة قليلة جداً مقارنة بعمليات القلب المفتوح وإصلاح الصمامات وعلاج ارتجاع وضيق الصمامات.