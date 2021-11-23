ضبط وتحرير 21 محضرًا تموينيًا خلال حملة علي المحال التجارية

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تمكنت مباحث التموين، بالاشتراك مع مديرية التموين والتجارة الداخلية بشمال سيناء، من ضبط وتحرير 21 محضرًا تموينيًا متنوعًا، خلال حملة على المحال التجارية والأسواق بمختلف مناطق شمال سيناء.

وأكدت أماني رسلان، مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بشمال سيناء، في بيان الثلاثاء، على أن المحاضر تنوعت ما بين عدم الاعلان عن الاسعار وعدم حمل شهادة صحية وحيازة سلعة مجهولة المصدر.

تم التحفظ على المضبوطات، وتحرر عن وقائع الضبط المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.