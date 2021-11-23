أول تعليق من أليو ديانج بعد خوض 100 مباراة مع الأهلي

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احتفل لاعبو الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي أمس الاثنين بزميلهم الدولي المالي أليو ديانج لاعب وسط الفريق المتألق هذا الموسم، بعد وصوله لـ 100 مباراة بقميص المارد الأحمر.

وحملت مباراة الأهلي وغزل المحلة التي أقيمت أمس الاثنين على استاد غزل المحلة ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري، الرقم 100 في مشاركات ديانج مع الأهلي في مختلف المسابقات.

ونجح الأهلي في الفوز على غزل المحلة بنتيجة 3-2 في مباراة مثيرة ليواصل الفريق ابتعاده في صدارة جدول ترتيب المسابقة.

وقام لاعبو الأهلي وبعض أعضاء الجهاز الفني بالتقاط الصور التذكارية مع ديانج وهو يحمل قميص الأهلي وعليه الرقم 100.

وقام أليو ديانج بنشر صورة القميص رقم 100 مع الأهلي رفقة زملائه عبر حسابه الشخصي على موقع «تويتر» وعلق عليها قائلاً: «يسعدني جدًا أن أحتفل بمرور 100 مباراة على ظهوري مع هذا النادي الرائع، إنها لحظة مميزة».

وأضاف ديانج: «سأحرص دائمًا على تقديم 100 ٪ من مجهودي هنا من أجل الجماهير وزملائي والجهاز الفني».