رضا عبدالعال: «بن شرقي بيلعب بالشوكة والسكينة.. وأتوقع رحيل كارتيرون»

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أكد رضا عبدالعال نجم الكرة المصرية السابق أن أشرف بن شرقي لاعب الزمالك، ليس في أفضل حالاته الفنية منذ فترة طويلة.

وقال عبدالعال في تصريحات تليفزيونية :«أشرف بن شرقي مشغول بالتجديد وبيلعب بالشوكة والسكينة، ويظهر بشكل باهت في الآونة الأخيرة، فالزمالك لم يستفد منه منذ فترة طويلة»

وقال: «أطالب بتجميد اللاعب فنياً حتى يتضح موقفه بالاستمرار مع الزمالك من عدمه».

وتابع عبدالعال:«كارتيرون يتحمل مسئولية التعادل أمام البنك الأهلي، حيث بدأ المباراة بتشكيل خاطئ، فلا أجد مبرراً للبدء بحمزة المثلوثي أساسياً رغم تراجع مستواه في الآونة الأخيرة، بالإضافة إلى خروج سيف الدين الجزيري، رغم عدم وجود بديل له على مقاعد البدلاء».

وأضاف: «أتوقع رحيل الجهاز الفني بقيادة كارتيرون خلال الفترة المقبلة، كما أن الزمالك لن يتواجد بالمربع الذهبي في نهاية الموسم».