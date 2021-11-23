مايا مرسي: أتمنى أن نحتفل السنوات القادمة بالقضاء نهائياً على كل أشكال العنف ضد المرأة

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة مايا مرسي رئيس المركز القومى للمرأة : " أتمنى ان نحتفل السنوات القادمة بالقضاء نهائياً على كل أشكال العنف ضد المرأة..لان كل سيدة وفتاة مصرية تستحق أن تعيش حياه آمنه خالية من العنف" .

جاء ذلك اليوم خلال اطلاق المجلس القومى للمرأة حملة " كوني " ضمن حملة ال 16 يوم من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة، والتى يحتفل بها العالم كل عام في الفترة من 25 من نوفمبر والذي يوافق اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة ، حتى 10 من ديسمبر الذي يوافق اليوم العالمي لحقوق الإنسان.

ومن المقرر أن تتضمن أنشطة وفعاليات الحملة هذا العام إطلاق حملة " انا واعي وانا غالي " بالشراكة مع سيف ايجبت وبلان انترناشيونال وكير انترناشيونال وايفا كوزماتيكس والتى تتضمن اغنية للفنانة نسمة محجوب، كما تتضمن الحملة اطلاق نتائج بحث " العنف ضد المرأة ذات الإعاقة" ، وإعداد سلسلة من البث المباشر على صفحة المجلس على الفيس بوك لتسليط الضوء على قضية العنف ضد المرأة ، كذلك عقد مؤتمر حول " إنجازات مصر التشريعية والقانونية في مجال مكافحة العنف ضد المرأة ".

وسوف تتضمن الحملة أيضاً تنفيذ نموذج محاكاة للمجلس القومي للمرأة من الشباب ، بالإضافة إلى إنارة المجلس القومي للمرأة ومتحف الحضارة باللون البرتقالي، وتنظيم معرض للحرف اليدوية ومنتجات ريادة الأعمال ، وأنشطة توعوية على مستوى المجتمع المحلى .

هذا و سيتم أيضاً تنظيم مجموعة من الندوات واللقاءات وورش العمل حول "مناهضة العنف ضد المرأة بكافة اشكاله" ، من بينها لقاءات داخل الجامعات بالإضافة إلى تقديم توعية قانونية في المحافظات من خلال مكتب شكاوى المرأة ، و استكمال العروض العامة لفيلم " بين بحرين" في بعض المحافظات .

ومن المقرر أيضا تنظيم حملة طرق الأبواب وقوافل تثقيفية تحمل عنوان احميها من الختان في 10 محافظات.