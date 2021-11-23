تأكد غياب علي معلول عن الأهلي أمام سموحة في الدوري

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يستعد الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره سموحة ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويسعى الأهلي لمواصلة سلسلة انتصاراته في بطولته المفضلة أمام سموحة في المباراة المقررة يوم الخميس المقبل قبل فترة التوقف لخوض منتخب مصر منافسات بطولة كأس العرب في قطر.

ونجح الأهلي مساء الاثنين في الفوز على نظيره غزل المحلة بصعوبة بنتيجة 3-2 بعد هدف قاتل من نجمه التونسي على معلول في الدقيقة الأخيرة من عمر الوقت بدل الضائع للمباراة.

وتلقى الأهلي أنباء سيئة في الساعات الماضية بعدما تأكد غياب على معلول عن مباراة سموحة المقبلة يوم الخميس.

ووفقاً للجهاز الطبي في الأهلي، يعاني اللاعب إصابة في العضلة الضامة، وسيخضع لأشعة اليوم الثلاثاء من أجل تحديد برنامجه العلاجي.

وقال سامي قمصان المدرب العام للأهلي في تصريحات اليوم الثلاثاء: «على معلول بنسبة كبيرة لن يكون مع الفريق أمام سموحة».