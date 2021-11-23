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وجه محمد أبو العلا، نجم الزمالك السابق، رسائل إلى مجلس ادارة القلعة البيضاء برئاسة المستشار مرتضى منصور.

وكان الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اعتمد حكم محكمة القضاء الاداري بعودة مجلس الزمالك بكامل هيئتة.

وكتب محمد أبو العلا، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» :«شايف ان الفرصة أتت للمجلس اللي كان مجمد أنه يعرفنا شايل فين فائض الميزانية الـ ٦٠٠ مليون».

وأضاف :«وكمان فرصة نعرف ايه أسباب الغرامات والعقوبات وايقاف القيد وعقد محمد ابراهيم، وفرصة نعرف فين اموال الفرع التاني للنادي؟»

وسوف يعقد مجلس إدارة نادي الزمالك المنتخب بكامل هيئته برئاسة المستشار مرتضي منصور اول اجتماع اليوم الثلاثاء، ويعقد مرتضي منصور مؤتمرا صحفيا يوم الاربعاء في الحادية عشر صباحا بمكتبه، لشرح كل التفاصيل وخلفيات هذا القرار والفترة المستقبلية لنادي الزمالك.