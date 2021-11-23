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الخميس.. عرض أولى حلقات مسلسل «موضوع عائلي» على «شاهد»

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الخميس.. عرض أولى حلقات مسلسل «موضوع عائلي» على «شاهد» الخميس.. عرض أولى حلقات مسلسل «موضوع عائلي» على «شاهد»

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ينتظر الفنان ماجد الكدواني انطلاق أولى حلقات مسلسله «موضوع عائلي»، الخميس، عبر منصة شاهد، ويخوض من خلاله أول بطولة تلفزيونية.

تدور أحداث المسلسل حول شخصية «الشيف» ابراهيم، وهو رجل في منتصف العمر، يعيش حياة بسيطة ومستهترة نسبياً، وذلك بعد خسارته لزوجته ليلى قبل نحو عشرين عاماً واتخاذه قرار عدم الارتباط من امرأة أخرى أو تحمل أية أعباء عائلية، وفيما لا يستطيع ابراهيم نسيان ما فعله والد «ليلى»، حين أصرّ على انفصال ابنته عنه قبل وفاتها وأبعدها عنه قسراً إلى لندن، يتفاجأ ابراهيم بعد أكثر من 20 عاماً باتصال من حماه السابق حاملاً إليه نبأً مفاجئاً سيغيّر حياته إلى الأبد ويعيده مجدداً إلى الجو العائلي والمسؤوليات التي ظنّ بأنه لن يعيشها مجدداً.

المسلسل فكرة واخراج احمد الجندي، بطولة ماجد الكدواني، محمد شاهين، رنا رئيس، سما إبراهيم، طه الدسوقي، انتاج أحمد الجنايني، ويشارك فيه عدد كبير من ضيوف الشرف في كل حلقة من بينهم الفنان بيومي فؤاد، علاء مرسي، رضا وعدد كبير من النجوم، كتب حلقاته كل من محمد عز وكريم يوسف وأحمد الجندي وسامح جمال ويتكون من 10 حلقات فقط.

المصرى اليوم

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