"الغذاء والدواء" تحذّر من الاستخدام غير المبرر لكريمات ومراهم المضادات الحيوية

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قالت: تسبّب تهيج الجلد والحساسية والإصابة بالبكتيريا والفطريات

حذّرت هيئة الغذاء والدواء من استخدام المضادات الحيوية على شكل كريمات ومراهم موضعية دون الحاجة، باعتبارها تعرّض الشخص للإصابة بالميكروبات مثل الفطريات.

وأضافت الهيئة أن المضادات الحيوية على شكل كريمات ومراهم تستخدم على الجلد لمكافحة العدوى البكتيرية، واستخدامها دون الحاجة قد يسبّب ظهور البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية.

ولفتت في إنفوجرافيك على حسابها بتويتر؛ تزامنا مع الأسبوع العالمي للمضادات الحيوية، إلى أن الاستخدام غير المبرر لها يسبّب حساسية الجلد والتهابه، والإصابة بالفطريات.