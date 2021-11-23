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يصل مقر انعقاد قمة السوق المشتركة لدول «الكوميسا» بالعاصمة الإدارية

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السيسي يصل مقر انعقاد قمة السوق المشتركة لدول «الكوميسا» بالعاصمة الإدارية يصل مقر انعقاد قمة السوق المشتركة لدول «الكوميسا» بالعاصمة الإدارية

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وصل الرئيس عبدالفتاح ، الثلاثاء، مقر انعقاد قمة السوق المشتركة لدول شرق وجنوب القارة الإفريقية «الكوميسا» بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة رؤساء الدول والحكومات أعضاء التجمع.

وكان السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أشار إلى أن قمة تجمع «الكوميسا» ستشهد تسلم الرئاسة الدورية للتجمع.

بالإضافة إلى إطلاق الرئيس لخطة العمل الاستراتيجية متوسطة المدى للفترة ٢٠٢١- ٢٠٢٥ للكوميسا، والتي تهدف إلى تعميق الاندماج الاقتصادي والتكامل الإقليمي والتنمية ما بين دول التجمع، وذلك بالتناغم مع اتفاقية منطقة التجارة الحرة للقارة الافريقية.

المصرى اليوم

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