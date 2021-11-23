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وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، الثلاثاء، مقر انعقاد قمة السوق المشتركة لدول شرق وجنوب القارة الإفريقية «الكوميسا» بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة رؤساء الدول والحكومات أعضاء التجمع.

وكان السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أشار إلى أن قمة تجمع «الكوميسا» ستشهد تسلم مصر الرئاسة الدورية للتجمع.

بالإضافة إلى إطلاق الرئيس لخطة العمل الاستراتيجية متوسطة المدى للفترة ٢٠٢١- ٢٠٢٥ للكوميسا، والتي تهدف إلى تعميق الاندماج الاقتصادي والتكامل الإقليمي والتنمية ما بين دول التجمع، وذلك بالتناغم مع اتفاقية منطقة التجارة الحرة للقارة الافريقية.