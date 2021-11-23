تداول 1136 طن بضائع عامة ومتنوعة بالهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر

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شهدت موانئ البحر الأحمر تداول 1136 طن بضائع عامة ومتنوعة و429 شاحنة و56 سيارة و37000 طن فوسفات.

وشملت حركة الصادرات 767 طن بضائع عامة و134 شاحنة و17 سيارة ملاكي و37000 طن فوسفات للهند وشملت حركة الواردات369 طن بضائع عامة و295 شاحنة و39 سيارة ويتواجد 11 سفن على أرصفة الموانئ.

حيث استقبل ميناء سفاجا السفينة بوسيدن اكسبريس بحمولة 111 شاحنة و19سيارة ملاكي والسفينة الحرية بحمولة 61 شاحنة والسفينة أمل بحمولة 86 شاحنة و10 سيارة ملاكي، ومغادرة السفينة بوسيدن اكسبريس بحمولة 76 شاحنة و10 سيارة ملاكي والسفينة ZIMRIDE بحمولة 37000 طن فوسفات متجهة إلى الهند.

واستقبل ميناء نويبع السفينة عمان والسفينة ايلة ومغادرة السفينة سيناء وعمان حيث تم استقبال 37 شاحنة بحمولة 369 طن و10 سيارة ملاكي وتصدير 58 شاحنة بحمولة 767 طن و3 سيارة ملاكي، ومغادرة ميناء السويس السفينة دودو فارغة متجهة الهند.