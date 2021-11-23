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تصل لـ6 درجات ليلًا..طقس لطيف بشمال سيناء مع سطوع للشمس

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تصل لـ6 درجات ليلًا..طقس لطيف بشمال سيناء مع سطوع للشمس تصل لـ6 درجات ليلًا..طقس لطيف بشمال سيناء مع سطوع للشمس

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يسود محافظة شمال سيناء، اليوم الثلاثاء، طقس لطيف الحرارة خلال ساعات النهار، وشديد البرودة خلال ساعات الليل.

وتراوحت درجات الحرارة في مدن محافظة شمال سيناء ما بين 6 وحتى 22 درجة، حيث سجلت مدينة العريش درجة حرارة ما بين 15 و22 درجة، ومدينة رفح ما بين 15 و21 درجة وفي مدينتي الحسنة ونخل بوسط سيناء ما بين 6 و19 درجة.

وواصلت غرفة عمليات محافظة شمال سيناء متابعة الظروف الجوية بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية في مجالس المدن والمديريات المعنية بناء على توجيهات الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، حيث أكدت الغرفة استقرار الأحوال الجوية وعدم تلقي أي إخطارات أو شكاوى بخصوص الظروف الجوية.

المصرى اليوم

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