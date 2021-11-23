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الخميس.. انطلاق فعاليات مهرجان المجاردة جائزة للتميز وأكبر صالة عسل بالمملكة

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الخميس.. انطلاق فعاليات مهرجان المجاردة جائزة للتميز وأكبر صالة عسل بالمملكة الخميس.. انطلاق فعاليات مهرجان المجاردة جائزة للتميز وأكبر صالة عسل بالمملكة
تحت شعار "قمم وشيم" ويستمر 60 يوماً بمواقع مكشوفة مع تطبيق الاحترازات

الخميس.. انطلاق فعاليات مهرجان المجاردة جائزة للتميز وأكبر صالة عسل بالمملكة

تنطلق مساء بعد غدٍ الخميس فعاليات مهرجان المجاردة لهذا العام تحت شعار (قمم وشيم) برعاية أمير منطقة عسير وحضور محافظ المجاردة سعيد بن علي بن دلبوح.

ويبدأ المهرجان بالحفل الخطابي في مسرح شارع الفن ويصاحبه أوبريت غنائي من أداء الفنان علي هادي وكلمات الشاعر أحمد معيض الشهري بمشاركة فرقة سيوف المجاردة وعروض الألعاب النارية والضوء والصوت.

وأكدت محافظة المجاردة أن الدعوة عامة، ونظراً لتطبيق الإجراءات الاحترازية تمّ وضع الاحتفال في موقع مكشوف، على أن يلتزم الجميع بتطبيق التباعد الاجتماعي، مبينة أن فعاليات مهرجان المجاردة لهذا العام ستستمر أكثر من 60 يوماً.

ولفتت إلى أنه من أهم الفعاليات المصاحبة جائزة الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود للعلوم والتميز والإبداع على مستوى محافظات تهامة والتي تقيمها اللجنة الفرعية للتنمية السياحية بمحافظة المجاردة في صالة المعارض، بالتعاون مع بلدية المجاردة، وجامعة الملك خالد فرع تهامة وإدارة التعليم بمحايل عسير وإدارة التعليم برجال ألمع وجميع إدارات قطاعات التعليم العام والمهني بتهامة عسير التي تبلغ جوائزها اكثر من مائة ألف ريال، وكذلك مهرجان العسل الكبير العاشر تحت شعار (عسلنا أجود) في أكبر صالة عرض للعسل بالمملكة والذي تقيمه اللجنة الفرعية للتنمية السياحية بالمحافظة بالتعاون مع بلدية المجاردة وفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة في صالة المعارض ذاتها بمشاركة 42 عارض للعسل، إضافة إلى مهرجان الأسرة للتسوق والترفيه ومهرجان طريقنا إلى الجنادرية وغيرها من الفعاليات المتنوعة والممتدة طوال أيام المهرجان.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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