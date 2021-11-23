بعد استقرار الطقس.. رئيس «أزهرية شمال سيناء» يتابع انتظام الدراسة في المعاهد

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قام الشيخ محسن أبوالقاسم رئيس الادارة المركزية لمنطقه شمال سيناء الأزهرية بتفقد بعض المعاهد الأزهرية لمتابعة انتظام الدراسة والأنشطة بها .

بدأت المتابعة من طابور الصباح والاستماع إلى الإذاعة المدرسية وتفقد الفصول الدراسية ورياض الأطفال للاطمئنان على حسن سير العملية التعليمية واستلام الكتب الدراسية والالتزام بالجداول الدراسية وانتظام حضور المعلمين والطلاب .

وشدد رئيس الادارة المركزية على ضرورة نظافة الفصول ودورات المياه وتعقيمها وتوفير كافة المطهرات والصابون بصفة دائمة للطلاب والسماح للطلاب بغسل أيديهم بشكل مستمر طوال اليوم.

وطالب متابعة الوصلات الكهربائية داخل المعاهد والاطمئنان على الأمن والسلامة خاصة في حالة هطول الأمطار، وأصدر تعليمات مشددة لجميع الطلاب بالنظام واتباع التعليمات أثناء الدخول والمغادرة حفاظا على سلامتهم وأرواحهم .

وكانت الدراسة قد انتظمت أمس في جميع المدارس والمعاهد الأزهرية على مستوى محافظة شمال سيناء، وذلك بعد تحسن الظروف الجوية .

ويذكر أنه كان قد تم تعليق الدراسة لمدة يومين في جميع المدارس والمعاهد الأزهرية على مستوى المحافظة نظرا لسوء الأحوال الجوية والأمطار التي شهدتها مراكز ومدن المحافظة .