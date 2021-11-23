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برئاسة .. انطلاق قمة الكوميسا بالعاصمة الإدارية الجديدة

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برئاسة السيسي.. انطلاق قمة الكوميسا بالعاصمة الإدارية الجديدة برئاسة .. انطلاق قمة الكوميسا بالعاصمة الإدارية الجديدة

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أكد السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبدالفتاح يترأس اليوم قمة السوق المشتركة لدول شرق وجنوب القارة الافريقية «الكوميسا» بمشاركة السادة رؤساء الدول والحكومات أعضاء التجمع.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن قمة تجمع الكوميسا التي ستنعقد صباح اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة ستشهد تسلم الرئاسة الدورية للتجمع، وإطلاق الرئيس لخطة العمل الاستراتيجية متوسطة المدى للفترة ٢٠٢١- ٢٠٢٥ للكوميسا، والتي تهدف إلى تعميق الاندماج الاقتصادي والتكامل الإقليمي والتنمية ما بين دول التجمع، وذلك بالتناغم مع اتفاقية منطقة التجارة الحرة للقارة الافريقية.

المصرى اليوم

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