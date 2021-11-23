  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

مصدر أمني يوضح حقيقة سير السيارات عكس الاتجاة في مشتول السوق بالشرقية

Print
مصدر أمني يوضح حقيقة سير السيارات عكس الاتجاة في مشتول السوق بالشرقية مصدر أمني يوضح حقيقة سير السيارات عكس الاتجاة في مشتول السوق بالشرقية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف مصدر أمني حقيقة ما تم تداوله على أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى «فيس بوك» يتضمن تعليق مدعوم ببعض الصور لعدد من السيارات تسير عكس الإتجاه بأحد الطرق أمام قرية المنير بمركز مشتول السوق بالشرقية.
قال المصدر: بالفحص تبين أن الطريق المشار إليه يتم رفع كفاءته وتوسعته وجارى العمل به حالياً، ويتم إجراء التحويلات المرورية اللازمة،وغلق مسار إتجاه كامل من الطريق في أوقات متفرقة أثناء تنفيذ الأعمال.
وأضاف: انه تم إلى تكثيف الخدمات المرورية بتلك المنطقة، والتى أسفرت جهودها عن ضبط (499) مخالفة مرورية متنوعة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
تغريم 460 شخصًا لعدم ارتدائهم الكمامات وغلق 19 محلاً ومقهى في سوهاج

تغريم 460 شخصًا لعدم ارتدائهم الكمامات وغلق 19 محلاً ومقهى في سوهاج

«بسبب الخلاف على المشروبات».. إحالة مدير معرض سيارات للمفتي لقتله صاحب مقهي بالدقهلية

«بسبب الخلاف على المشروبات».. إحالة مدير معرض سيارات للمفتي لقتله صاحب مقهي بالدقهلية

الخولي: الشعباني يمتلك خبرات إفريقية كبيرة .. ونعاني من غياب الصفقات

الخولي: الشعباني يمتلك خبرات إفريقية كبيرة .. ونعاني من غياب الصفقات

رئيس نادي بني سويف: الأندية الشعبية والجماهيرية تعاني بشدة

رئيس نادي بني سويف: الأندية الشعبية والجماهيرية تعاني بشدة