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«الداخلية» تكشف ملابسات التعدي على «طفل البحيرة»

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«الداخلية» تكشف ملابسات فيديو التعدي على «طفل البحيرة» «الداخلية» تكشف ملابسات التعدي على «طفل البحيرة»

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كشفت وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع على موقع التوصل الإجتماعى «فيس بوك» يظهر خلاله أحد الأشخاص يعتدى بالضرب على طفل بالبحيرة،وضبط مرتكب الواقعة.
قالت الداخلية في بيان اليوم الثلاثاء: «في إطار جهود أجهزة الوزارة لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى «فيس بوك» يظهر خلاله أحد الأشخاص يعتدى بالضرب على أحد الأطفال» .
وأضافت: «بالفحص تبين أن الطفل المعتدى عليه- 14 سنه- مقيم بالبحيرة، وبإستدعائه ووالدته وسؤالهما قررا قيام (أحد الأشخاص)، بالإعتداء عليه بالضرب وإحداث إصابته، على إثر سابقة حدوث مُشادة كلامية بين الطفل المشار إليه ونجل المذكور وقيام كلاً منهما بالتعدى على الآخر بالضرب، بتوقيع الكشف الطبى على الطفل المعتدى عليه تبين إصابته بكدمات متفرقة».
وتابعت: «عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم،وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية» .

المصرى اليوم

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