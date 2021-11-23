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مقتل 45 شخصًا على الأقل بينهم أطفال في حادث حافلة في بلغاريا

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مقتل 45 شخصًا على الأقل بينهم أطفال في حادث حافلة في بلغاريا مقتل 45 شخصًا على الأقل بينهم أطفال في حادث حافلة في بلغاريا
كانت متجهة من إسطنبول إلى سكوبيي بمقدونيا الشمالية.. وإنقاذ 7 ركاب

مقتل 45 شخصًا على الأقل بينهم أطفال في حادث حافلة في بلغاريا

أعلنت السلطات البلغارية عن مقتل 45 شخصًا على الأقل ليل الاثنين- الثلاثاء في حادث حافلة كانت تُقل مواطنين من مقدونيا الشمالية بينهم أطفال.

وقال المفوض نيكولاي نيكولوف المسؤول عن إدارة الكوارث في تصريح بثه التلفزيون الرسمي "بي إن تي": إن "45 أو 46 شخصًا قضوا" في الحادث الذي وقع على طريق سريع على بُعد 40 كيلومترًا جنوب العاصمة صوفيا.

وأضاف -وفق "سكاي نيوز عربية"- أنه "أمكن إنقاذ 7 ركاب" نُقلوا إلى أحد مستشفيات العاصمة البلغارية.

ولم تتضح في الحال أسباب الحادث ولا ملابساته.

وذكرت قناة "بي تي في" التلفزيونية أن 12 طفلًا كانوا في الحافلة التي كانت متجهة من إسطنبول إلى سكوبيي.

وقال رئيس وزراء مقدونيا الشمالية زوران زاييف في تصريح لمحطة "نوفا" التلفزيونية: "هذه مأساة، نحن لا نعلم ما إذا كان كل الضحايا من مقدونيا الشمالية؛ ولكن هذا ما نفترضه لأن الحافلة مسجلة في هذا البلد".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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