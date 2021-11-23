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.. طيران التحالف يدمّر أماكن سرية لتخزين الصواريخ الباليستية الحوثية

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بالفيديو.. طيران التحالف يدمّر أماكن سرية لتخزين الصواريخ الباليستية الحوثية .. طيران التحالف يدمّر أماكن سرية لتخزين الصواريخ الباليستية الحوثية
في سلسلة غارات جوية على مواقع ومعسكرات تابعة للميليشيات الإرهابية بصنعاء

بالفيديو.. طيران التحالف يدمّر أماكن سرية لتخزين الصواريخ الباليستية الحوثية

شنّت طائرات تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم، سلسلة غارات على مواقع ومعسكرات تابعة لميليشيات الحوثي وتجمعات في صنعاء.

وأعلن التحالف قصف مواقع الأسلحة والذخائر، وأماكن تخزين الصواريخ الباليستية الحوثية بصنعاء.

وأكّد اتخاذ إجراءات وقائية لتجنيب المدنيين والأعيان المدنية الأضرار الجانبية.

وقال تحالف دعم الشرعية، إن المواقع السرية للميليشيا بصنعاء اتخذت المستشفيات والمنظمات والمدنيين دروعاً بشرية.

وتمّ تداول صور ومقطع لانفجارات تلت ضربات التحالف لمواقع الأسلحة والذخائر وتخزين الصواريخ الباليستية الحوثية بصنعاء.

وأكّد "التحالف" تدمير هدف كبير للصواريخ الباليستية بحي ذهبان في صنعاء، وقال "العملية في صنعاء استهدفت مواقع سرية للصواريخ الباليستية".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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