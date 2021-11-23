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ثلاثاء الأبطال.. 8 مباريات بالجولة الخامسة لمجموعات أوروبا

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ثلاثاء الأبطال.. 8 مباريات بالجولة الخامسة لمجموعات أوروبا ثلاثاء الأبطال.. 8 مباريات بالجولة الخامسة لمجموعات أوروبا
نزهة للبايرن وتحدي برشلونة ومواجهة نارية بين تشيلسي واليوفي

ثلاثاء الأبطال.. 8 مباريات بالجولة الخامسة لمجموعات أوروبا

تقام اليوم الثلاثاء، ثماني مباريات في الجولة الخامسة قبل الأخيرة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وفيما يلي جدول مواعيد المباريات بتوقيت بحسب " اليوم":

المجموعة الخامسة

دينامو كييف # بايرن ميونخ- الساعة 20:45

برشلونة # بنفيكا- الساعة 23:00

المجموعة السادسة

فياريال # مانشستر يونايتد- الساعة 20:45

يونغ بويز # أتالانتا- الساعة 23:00

المجموعة السابعة

ليل # سالزبورغ- الساعة 23:00

إشبيلية# فولفسبورغ- الساعة 23:00

المجموعة الثامنة

مالمو # زينيت- الساعة 23:00

تشيلسي # يوفنتوس- الساعة 23:00

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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