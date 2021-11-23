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بدأ سعر الذهب اليوم، صباح الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021، التداول على ارتفاع طفيف بعدما حقق هبوطا كبيرا مساء الإثنين رغم مواصلة الدولار الإرتفاع في بداية التداول بعدما حقق قفزة كبيرة أمس .

وارتفعت أسعار الذهب اليوم في مصر، صباح الثلاثاء، بقيم هامشية بعدما حققت هبوطا كبيرا مساء الإثنين تراوح مابين 13 إلى 18 جنيها للجرام، حيث تراوح سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في مصر اليوم، ما بين 791 إلى 793 جنيها.

تراوح سعر جرام الذهب عيار 24 قيراطًا اليوم في مصر، صباح الثلاثاء، بين 903 و905 جنيها وهو الأكثر انتشارًا في دول الخليج.

يتراوح سعر الذهب عيار 21 قيراطًا اليوم في مصر، صباح الثلاثاء، بين 791 و793 جنيها وهو أكثر أنواع الذهب انتشارًا في مصر خاصة في الوجهين البحرى والقبلى.

يتراوح سعر الذهب عيار 18 قيراطًا اليوم في مصر، صباح الثلاثاء، بين 676 و678 جنيهًا ويعتبر ثاني أكثر أنواع الذهب انتشارًا في مصر وينتشر بصفة خاصة في القاهرة والإسكندرية.

يتراوح سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر، صباح الثلاثاء، ما بين 6336 و6352 جنيها.

وتحرص «المصرى اليوم» على تقديم خدمة أسعار الذهب في مصر وعلى المستوى العالمى، يوميًا، في إطار تلبيتها لرغبات واهتمامات القراء، حيث يهتم قطاع عريض من المتابعين بأخبار الذهب سواء داخل مصر أو خارجها بغرض الاقتناء أو الإهداء أو الشبكة والزواج أو الاستثمار.

وتحدد شعبة الذهب في مصر الأسعار بدون المصنعية، والتى تتراوح ما بين 7% و10%، حسب نوع العيار، وتختلف الأسعار من منطقة لأخرى ومن محل إلى آخر.

ارتفعت أسعار الذهب عالميا، في بداية التداول صباح اليوم الثلاثاء حسب تصنيف كومكس لبورصة نيويورك ولكن بنسبة طفيفة بعدما حققت هبوطا كبيرا بالأمس، برغم ارتفاع مؤشر الدولار والذى تربطهما علاقة عكسية، وارتفع سعر الذهب عالميًا في القعود الىجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 0.13%، وتمت المتاجرة على 1808.65 دولارا للأوقية مع بداية التداول ثم تراجعت وتم التداول على 1804.50 دولارا للأوقية بينما ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.01% .

وكان سعر الذهب تراجع في العقود الآجلة الامريكية مساء الإثنين بنسبة 2.37%، لتصل إلى 1807.70 دولارا للأوقية، وقد يجد الذهب الدعم على 1802.40 دولارا للأوقية، والمقاومة على 1837.30 دولارا للأوقية

عادت اسعار الذهب للارتفاع في أسواق المال في مصر وعالميا، مع بداية التداول صباح الثلاثاء، وسجل سعر الذهب عيار 21 قيراطا في أسواق المال، وقت كتابة التقرير، 798.38 جنيه، وسجل عيار 24 قيراطا، 912.43 جنيه، وسجل عيار 18 قيراطا، 684.32 جنيه، وسجلت الأوقية «الأونصة»، 1،806.12 $ .

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