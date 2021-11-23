وزير الخارجية الأمريكي لـ «البرهان»: واشنطن تدعم استقرار السودان

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تلقي رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان اليوم إتصالاََ هاتفياََ، من وزير خارجية الولايات المتحدة الامريكية أنطوني بلينكن، هنأه فيه بتوقيع الإتفاق السياسي مع رئيس الوزراء د. عبدالله حمدوك والذي يمهد الطريق نحو تنفيذ مسار الإنتقال الديمقراطي.

وأعرب وزير الخارجية الامريكي من خلال الإتصال الهاتفي،عن أمله في أن يسهم الإتفاق السياسي الذي تم توقيعه بين البرهان وحمدوك، في إستكمال هياكل الدولة وعملية الإنتقال في السودان وتحقيق تطلعات وآمال الشعب السوداني في الحرية والسلام والعدالة.

وأكد بلينكن دعم الولايات المتحدة الامريكية لكل ما من شأنه تحقيق السلام والإستقرار في السودان وبناء علاقات متطورة وفعالة ذات مصالح متبادلة ومشتركة بين الولايات المتحدة الامريكية والسودان .