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استمرار تطعيم أصحاب عربات الحنطور بلقاح كورونا بالأقصر

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استمرار تطعيم أصحاب عربات الحنطور بلقاح كورونا بالأقصر استمرار تطعيم أصحاب عربات الحنطور بلقاح كورونا بالأقصر

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أعلنت صحة الاقصر استمرار تطعيم أصحاب عربات الحنطور بلقاح كورونا من خلال مجموعات عمل متحركة قامت بتطعيم قائدي مركبات الحنطور، على مدار الأيام الماضية، بمختلف أحياء الأقصر.

كما استمرت الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر، بتوفير التطعيم الفوري للمواطنين ضد ، وتم توفير لقاح فيروس كورونا داخل 49 وحدة ومركز طب أسرة، و5 مستشفيات تابعين للهيئة بالأقصر بالإضافة إلى مجموعات من الفرق المنتقلة التي تجوب جميع أنحاء محافظة الأقصر.

ومن المعروف أن هناك نحو ٣٤٠ عربة مرخصة تعمل بالأقصر، بجانب أكثر من ٣٠٠ عربة أخرى وهناك عدد من المواقف المعتمدة بالمدينة لها في الكرنك وناحية معبدالأقصر.

المصرى اليوم

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