البيت الأبيض ينفي وجود مستجدات بشأن لقاء بايدن وبوتين

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أعلنت الإدارة الأمريكية عدم وجود مستجدات بشأن التحضير لاجتماع بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وردا على سؤال: «كانت هناك بعض المناقشات حول إمكانية عقد اجتماع افتراضي بين بوتين وبايدن. هل هناك أي شيء على ذلك حتى الآن؟».

أجابت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي: «ليس لدي أي شيء حتى الآن بشأن اجتماع أو مشاركة مقررة، على الرغم من أن الدبلوماسية رفيعة المستوى هي بالتأكيد أولوية بالنسبة للرئيس، كما يتضح من اجتماعه مع الرئيس شي جين بينج».

وأضافت ساكي: «لا تزال لدينا مخاوف جدية بشأن الأنشطة العسكرية الروسية والخطاب القاسي تجاه أوكرانيا. وندعو موسكو إلى تهدئة التوترات».

وتابعت ساكي: «لقد كان لدينا تفاعلات مكثفة مع حلفائنا وشركائنا الأوروبيين في الأسابيع الأخيرة، بما في ذلك مع أوكرانيا. ولقد ناقشنا مخاوفنا بشأن الأنشطة العسكرية الروسية والخطاب القاسي تجاه أوكرانيا».

وقالت ساكي: «لقد أجرينا أيضًا مناقشات مع المسؤولين الروس حول أوكرانيا والعلاقات الأمريكية-الروسية بشكل عام».

وأكدت ساكي على قلق الولايات المتحدة وشركائها الأوربيين قائلة: «أود أن أكرر أننا على اتصال مع شركائنا الأوروبيين. وما زلنا لدينا مخاوف جدية بشأن الأنشطة العسكرية الروسية، والخطابات، وتقارير التعزيزات العسكرية الروسية».

وفي وقت سابق، قال سيرغي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسي، إن اللقاء بين بوتين وبايدن يتطلب تحضيرا جيدا، وهو ما يجري في الوقت الحالي.

وذكر المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أنه لا توجد مواعيد محددة للتواصل بين الرئيسين الروسي والأمريكي، إلا أنه لا يستبعد أن يحدث ذلك قبل نهاية العام.