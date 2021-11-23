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استئصال ورم في الغدة النكافية بمستشفى الكرنك الدولي

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استئصال ورم في الغدة النكافية بمستشفى الكرنك الدولي استئصال ورم في الغدة النكافية بمستشفى الكرنك الدولي

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أعلنت الرعاية الصحية بالاقصر، نجاح جديد لقسم جراحة الوجه والفكين بمستشفى الكرنك الدولي، لاستئصال ورم بالغدة النكافية لمريض يبلغ من العمر 52 عامًا.

وأفادت في بيان، نجاح قسم جراحة الوجه والفكين بالمستشفى، ولأول مرة في استئصال ورم بالغدة النكافية بالوجه، وتعتبر هذه الجراحة من أكثر الجراحات دقة، حيث يمر بالغدة النكافية العصب الوجهي أو العصب السابع، الذي يؤثر في جميع تعبيرات الوجه وإغلاق العينين وكذلك عمل الغدد الدمعية واللعابية بالوجه. وقد تمت العملية بنجاح .

وخروج المريض بصحة جيدة للمتابعة بالعيادت الخارجية بالمستشفى، وتم إجراء هذه العملية تحت مظلة التأمين الصحي الشامل وبنسبة مساهمه فقط 300 جنيه سددها المريض.

المصرى اليوم

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