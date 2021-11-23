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أكد أحمد السماحى، المتحدث الرسمي لمحافظة كفرالشيخ، أنه استجابة لقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بعلاج المواطنة سلوى عبدالموجود، 46 عام، والمقيمة بعزبة العتيقي، مركز دسوق، والتى تعانى من ورم وتضخم بالقدم، على نفقة الدولة، وجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، بسرعة نقلها، بسيارة اسعاف مجهزة تحت إشراف فريق طبي متخصص للمستشفى الجامعي.

وقال اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، إنه تم توفير كافة الإمكانيات، لاستكمال علاج سيدة كفر الشيخ حتى شفائها التام، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لها، تحت إشراف فريق طبي متخصص بالجامعة، داعياً الله أن يخفف ألامها ويهبها الشفاء العاجل.

كفرالشيخ

كفرالشيخ

كفرالشيخ

كفرالشيخ