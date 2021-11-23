هل يتحسن الطقس الأيام القادمة ؟.. الأرصاد الجوية تُجيب

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كشفت هيئة الأرصاد الجوية استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق متفرقة من الوجه البحرى والدلتا والسواحل الشرقية يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة ، حسب الصور الأخيرة للأقمار الصناعية ، وناشدت المواطنين بتوخى الحذر أُثناء القيادة لانعدام الرؤية بسبب الشبورة المائية الكثيفة قبل الساعة السابعة صباحا على بعض الطرق المؤدية من والى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد .

وتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد لطيف على السواحل الشمالية نهارا ، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد ، مائل للبرودة ليلا على كافة الأنحاء ، ومازالت السحب المنخفضة والمتوسطة والممطرة تؤثر على مناطق من الاسكندرية وقد تمتد لمناطق متفرقة من الدلتا يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون أقل حدة .

وحول درجات الحرارة المتوقعة غدا الأربعاء : القاهرة والوجه البحرى 24 والصغرى 15 ، السواحل الشمالية 23 والصغرى 14 ، جنوب سيناء العظمى 26 والصغرى 18 ، شمال الصعيد 25 والصغرى 11 ، جنوب الصعيد العظمى 28 والصغرى 15 .