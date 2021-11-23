غلق وتشميع 5 مخازن للخردة مخالفة للمواصفات في سفاجا

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء ياسر شعبان، رئيس مدينة سفاجا، أنه تم شن حملة مكبرة على مخازن الخردة بوسط المدينة، وأسفرت عن غلق وتشميع 5 مخازن لتجميع الخردة من الشوارع نظرا لخطورتهم.

وقال رئيس المدينة، إن هناك توجيهات صدرت من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وتعليمات من اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، بتطبيق الإجراءات الاحترازية، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، وتنظيم حملات واتخاذ جميع الإجراءات ضد المخالفين.

أكد شعبان، أنه تم تشكيل لجنة إدارة الحوكمة والمتابعة الميدانية والازمات والشئون الادارية، والبيئة، للمرور على المخازن ومراجعة الاشتراطات والتراخيص، وتبين وجود مخازن للخردة بالمخالفة للقانون، وممارسة نشاط بدون ترخيص، تؤدى إلى تلوث البيئة، وبناء عليه، تم غلق وتشميع المخازن المخالفة، وذلك عن طريق الحملة المكبرة من مجلس المدينة.

ووجه رئيس المدينة، إدارة شؤون البيئة، بتشديد الرقابة والدفع بحملات يومية للمرور على المحال التجارية، لمراجعة وفحص التراخيص بنطاق المدينة، والتعامل مع جميع المخالفين بكل قوة وحسم، طبقا للوائح والقوانين.