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نقلة نوعية.. "السديس": لهذه الأسباب نجحت "التعليم" في ظل الجائحة

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نقلة نوعية.. "السديس": لهذه الأسباب نجحت "التعليم" في ظل الجائحة نقلة نوعية.. "السديس": لهذه الأسباب نجحت "التعليم" في ظل الجائحة
قال: استخدام للتقنية لمواصلة المنظومة وتطويرها وحرص على الكفاءة

نقلة نوعية..

أشاد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بدور وزارة التعليم الريادي في التعليم في ظل جائحة كورونا.

وقال "السديس"، إن وزارة التعليم قامت بدور مميز ونقلة نوعية في الريادة التعليمية، خصوصاً وقت جائحة كورونا؛ حيث أثبتت نجاحها في العملية التعليمية التي قامت بها.

وأكد أن استخدام التقنية في مواصلة المنظومة التعليمية وتطويرها والحرص على تطوير الكفاءة التعليمية، ووضع خطط أثبتت نجاحها في وقت الجائحة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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