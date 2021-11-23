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مدرب المقاصة: أتمنى التعاقد مع محمد شريف وزيزو

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مدرب المقاصة: أتمنى التعاقد مع محمد شريف وزيزو مدرب المقاصة: أتمنى التعاقد مع محمد شريف وزيزو

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كشف تامر مصطفي، المدير الفني لفريق للمقاصة، عن أمنيته فى التعاقد مع ثنائي الأهلى والزمالك محمد شريف وأحمد سيد زيزو.

وقال مصطفى في تصريحات تليفزيونية: «إذا ما توفرت لي الامكانيات للتعاقد مع لاعب سواء من الأهلى أو ، سأختار الثنائي محمد شريف وأحمد سيد زيزو».

وأوضح مصطفي أن الثنائي من أفضل اللاعبين المتواجدين في الدورى المصري في الفترة الحالية.

وأكد تامر مصطفي المدير الفني لفريق مصر للمقاصة أنه لم يحدد الصفقات التي يحتاجها لتدعيم صفوف الفريق في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال مصطفى: «مازالت أقيم اللاعبين المتواجدين داخل الفريق، لعبنا 5 مباريات فقط، ولم أحدد احتياجات الفريق حتى الآن».

المصرى اليوم

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